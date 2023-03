Vanaf deze week betaal je vijftien cent extra voor een blikje (maar je krijgt het weer terug, als het goed is)

Drie maanden later statiegeld op blikjes zorgt voor opluchting op Veluwe: ‘Kan niet anders’

Binnen negen maanden iets invoeren waarvan de voorbereidingstijd een jaar is? ,,Dat lukt niet”, concludeert directeur René Hissink van Tomra in Apeldoorn. Omdat de recyclingbonus op blikjes is uitgesteld, overheerst de opluchting bij het bedrijf, dat statiegeldmachines maakt.