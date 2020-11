Vegan Streaker krijgt celstraf voor brandstichting bij eendenslachterij Ermelo

video Onbegrip om honderden gekapte bomen bij Ermelo: ‘Een slagveld’

13 november Natuurmonumenten is bezig met grootschalige bomenkap in het Leuvenumse Bos in Ermelo. Er gaat 4,5 hectare bos tegen de vlakte en 4 hectare bos wordt uitgedund. Natuurliefhebbers treuren, maar de rigoureuze ingreep is nodig, zegt de boseigenaar, omdat anders uitheemse boomsoorten de macht overnemen.