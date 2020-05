Veiligheidsstrepen en docenten met maskers: Ireneschool in Ermelo weer open in coronatijd

Video Gelukkiger in dorp of stad? Deze voormalig miss Nederland uit Ermelo probeert studenten­huis uit

8 mei Hoe is het om als honkvaste dorpeling in de grote stad te leven? Voormalig Miss Netherlands Universe en tv-presentator Sophia de Boer verruilt tijdelijk Ermelo voor Groningen. Het avontuur van De Boer en haar man Erik Kwant is woensdag te zien in de NTR-serie Jouw Stad, Ons Dorp.