Veluwenaren Marcel en Paul scoren met WK-lied en ara-biertje: ‘Opbrengst voor Amnesty International’

Beraad over eenden­slach­te­rij Ermelo blijft nog jaren geheim, Animal Rights reageert: ‘Hoofdpijn­dos­sier? Schandaal!’

De gemeente Ermelo houdt de deur stijf in het slot in een van de plaatselijke hoofdpijndossiers. Een geheime vergadering in juni over eendenslachterij Tomassen Duck-To blíjft nog jarenlang geheim. Ondanks protesten van omwonenden en forse kritiek van verkiezingswinnaar één-Ermelo op het vergaderen achter gesloten deuren.

10 november