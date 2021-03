Veluwse stembureaus: opvallende afhaker in Apeldoorn, verbluffend debuut Ermelose en (te)veel visite in Heerde

VVD, CDA of SGP? In Elburg kun je op een bijzondere manier op jouw favoriete partij stemmen

5 maart Drive-throughs. Je hebt ze sinds een jaar in alle soorten en maten. De gemeente Elburg krijgt voor het eerst een stembureau waar je met de auto doorheen kunt rijden. Op de parkeerplaats van A28-wegrestaurant La Place ’t Harde wordt over twee weken mede bepaald of Mark Rutte premier blijft, hoe groot het Wopke-effect is en of de lokaal populaire SGP drie Kamerzetels houdt.