Verdachte van brute woningoverval op bejaard echtpaar en kleindochter in Ermelo langer vast

video Boerenorga­ni­sa­ties na brandstich­ting eenden­slach­te­rij Ermelo: regering, doe iets tegen dierenacti­vis­ten!

18 juni Boerenorganisaties uit heel Nederland hebben in een open brief minister president Mark Rutte opgeroepen om in te grijpen tegen illegale acties van dierenactivisten. De brandstichting bij eendenslachterij Tomassen Duck-to in Ermelo, op 28 mei, is een van de aanleidingen om nu de brief te sturen.