Verliefde man (21) uit Ermelo krijgt voorwaardelijke celstraf na seks met buurmeisje: ‘Ze is nog maar een kind’

Ermelose buurt gaat strijd aan met Uwoon: ‘Wij gaan hier niet weg’

19 december De bom is gebarsten aan de Gelreweg in Ermelo. Waar de bewoners van het volkswijkje al voor vreesden, is gebeurd. Ze moeten verhuizen voor nieuwbouw zo kregen ze te horen van woningstichting Uwoon tijdens een tumultueuze vergadering waarbij het servies letterlijk over de tafel vloog. De buurt pikt het niet en overweegt Uwoon voor de rechter te slepen.