Vermissing Ermelose kanoër (27) nog altijd een raadsel: ‘Zitten met heel veel vragen’

videoNog altijd ontbreekt ieder spoor van de 27-jarige kanoër die sinds vrijdagavond wordt vermist. Vandaag ging de zoektocht op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde verder. Niemand lijkt te weten wat er met de man is gebeurd. ,,We zitten nog met heel veel vragen’’, aldus de politie.

Wat met zekerheid is vastgesteld is dat de Ermeloër vrijdag op zaterdag, in het holst van de nacht, met een kano te water is gegaan vanaf bungalowpark Aqua Horst. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de man rond 1 uur 's nachts varend het vakantiepark verlaat. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

Intussen is nog altijd geen naam en signalement naar buiten gebracht. ,,We kiezen er op dit moment voor om geen signalement vrij te geven’’, reageert een woordvoerder van de politie. ,,Zeker het delen van een foto is een vergaande manier waar we zorgvuldig mee omgaan.’’

Geen sonar

De zoektocht naar de man is vanmiddag voortgezet. Anders dan de afgelopen dagen, maakte de politie daarbij geen gebruik van sonarapparatuur. ,,Er is vandaag vanaf het water vanuit een boot gezocht. Ook zijn beelden bekeken die eerder zijn gemaakt.’’

Waarom de man vrijdagnacht met een kano het water op is gegaan, is nog altijd onduidelijk. Het gerucht gaat dat hij op weg was naar vrienden in Zeewolde, maar dat wordt niet bevestigd door de politie. ,,We weten zelf ook nog niet wat er precies is gebeurd’’, aldus de woordvoerder. ,,We zitten met heel veel vragen. Het onderzoekt loopt nog.’’

Bekijk hieronder beelden van de zoektocht naar de kanoër: