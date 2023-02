Vermiste kat Pip duikt bijna 100 kilometer verderop ineens op: beestje overleefde op egelvoer

Vijf weken lang was kater Pip kwijt. Eigenaresse Caroline Jansen had de straten rond haar huis in Alphen uitgekamd en briefjes opgehangen, maar geen spoor van het beestje. Tot ze een telefoontje kreeg uit Ermelo, ruim 90 kilometer verderop.

,,Ik heb heel erg zitten gillen”, vertelt Jansen een paar dagen na het belletje. ,,Ik geloofde het niet. Wie verzint dit, dacht ik. Maar het is wel de waarheid gebleken.”

Jansen was een paar dagen van huis, de buren pasten op en zorgden ook voor de katten. ,,Pip loopt eigenlijk altijd alleen maar in onze straat, hij is geen zwerver. Dat hij weg was, was dus wel vreemd. Ook naar voor de buren.”

Chiplezer

De Alphense denkt dat de kat bij iemand in de buurt zit. Maar nergens een spoor van de kater. Tot dus dat ene telefoontje. ,,Hoezo Ermelo? Ik weet niet eens waar het ligt”, vertelt Jansen over haar eerste reactie.

,,Deze man had speciaal een chiplezer gekocht om te achterhalen van wie de kat in zijn tuin was”, vervolgt ze. ,,Hij vertelde dat hij egels in zijn tuin heeft en die voerde, maar dat de kat steeds het voer voor de egels opat. Pip was ook hartstikke dik geworden.”

Blijft de vraag over: hoe is Pip in Ermelo terechtgekomen? ,,Ik denk via vrienden van onze buren, die een paar dagen voor kerst in Alphen op bezoek waren en in Ermelo wonen. Zij hebben niks gemerkt, maar wonen wel in dezelfde straat als de man die Pip gevonden heeft.”

Jansen denkt dat de kat in de auto is gesprongen omdat hij vorig jaar vaak in de camper kroop die voor hun huis stond. ,,Hij is gewend in te stappen.” Ze is blij dat Pip gechipt is en raadt dat iedere kattenbezitter aan. ,,Je hoort soms verhalen over katten die een jaar kwijt zijn. Pip was vijf weken zoek, dat vonden we al heel erg. Hij is de meest knuffelige kat die we hebben.”

