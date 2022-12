Vernielingen en diefstal na verplaatsen boerenprotestvlaggen in Ermelo

Vrouw zwaar gewond bij raadselach­tig ongeval met fiets in Ermelo

De weg was kaarsrecht en verkeer was er op dat moment ook niet. Dus hoe het kan dat een fietser op de Eendenparkweg in het buitengebied van Ermelo zondagmiddag een enorme smakkerd maakte, is een raadsel. De gevolgen waren hoe dan ook ernstig.

13 november