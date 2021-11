Verplaatsing chalet nabij restaurant Lazytiger in Ermelo onvermijdelijk

Ermelose ‘locobur­ger­mees­ter’ Cock Andreae overleden

Cock Andreae is op 79-jarige leeftijd overleden. De bekende Ermeloër, die door velen ‘locoburgemeester’ werd genoemd, was ongeneeslijk ziek. Zijn overlijden zorgt voor een gemis in de samenleving van het Veluwse dorp. Hij was jarenlang vrijwilliger voor onder andere voetbalclub DVS’33, waar hij ook een koninklijke onderscheiding voor kreeg.

22 oktober