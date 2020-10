Vertrek van burgemeester Baars van Ermelo komt niet onverwacht, maar het moment verrast iedereen

UPDATE Baars stapt op in Ermelo: ‘afgerekend op partijpoli­tie­ke achter­grond’

28 oktober Burgemeester André Baars is zojuist opgestapt als burgemeester van Ermelo. Hij ziet geen basis meer om leiding te geven in de gemeente waar hij bezig is aan zijn tweede termijn. Hij is afgerekend op zijn partijpolitieke achtergrond, zegt de CDA’er.