Vier Ermelose stappers verwond bij stapavondje

Veteranen­dag nieuwe stijl strijkt neer in Ermelo

6 juli Zo'n typisch Amerikaans uitbundig heldenonthaal als een groep Hollandse mariniers in New York afgelopen dinsdag overkwam, zit er komende zaterdag tijdens de Regionale Veteranendag in Ermelo niet. ,,Maar het respect voor de veteraan is er ook in Nederland wel degelijk", constateert organisator Henk van de Kamp tevreden.