Vier op een rij: Ermelose (22) rijdt wéér zonder rijbewijs

video Op stelten de hondendrollen ontwijken in Ermelo-West

6 april Hondenuitlaatplekken die verdwijnen, die onbereikbaar zijn voor mensen die slecht ter been zijn en die er verwaarloosd en vervuild bij liggen. ,,Maar wel doodleuk hondenbelasting innen." Jeanette Kraan uit Ermelo is helemaal klaar met het in haar ogen haperende hondenbeleid in haar gemeente. Ze richt haar pijlen nu hoopvol op de nieuwe coalitie die momenteel gesmeed wordt.