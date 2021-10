Vince Gino Dekker uit selectie Spakenburg gezet: ‘De trainer en ik hebben vaker problemen gehad’

Dekker meldde zich gisteren aan de blauwe zijde van De Westmaat, die hij zaterdag boos en halsoverkop had verlaten. Hij liet zijn onvrede blijken op het moment dat zijn wisselbeurt tegen Excelsior Maassluis aanstaande was. Dat was in de 81ste minuut bij een stand van 4-1 in het voordeel van Spakenburg. ,,Een week eerder viel ik twee minuten voor tijd in, nu moest ik weer lang wachten. Ik heb tegen de trainer, die later zei dat hij mij wilde belonen voor mijn goede trainingen, gezegd: Heb je op de klok gekeken hoe laat het is?”

Daar was Meijers niet van gediend. In plaats van Dekker gunde hij daarop Nico Kroonenberg, die debuteerde voor Spakenburg, speeltijd. Dekker: ,,Het was niet verstandig van mij om dat te zeggen, ook niet om daarna meteen naar huis te gaan. Maar zoiets gebeurt vanuit emotie.”

Gesprek

Verhalen die elders in de media opdoken over dat hij vervolgens maandag niet op de groepstraining verscheen, verwijst hij naar het rijk der fabelen. ,,Ik heb zondag al contact gehad met Spakenburg en de afspraak was dat ik gisteren een gesprek zou hebben. Zo is het ook gegaan.”

Coach Meijers bevestigt dit en meldt dat het een ‘goed gesprek’ was. ,,Wat ik er verder op dit moment over kan zeggen is dat ik voor dit moment het vertrouwen in Vince Gino heb opgezegd. Het is beter dat hij voorlopig in de B-selectie gaat trainen en spelen.” Hoe lang die periode gaat duren, is volgens Meijers niet zeker. ,,Daar gaat de TC (technische commissie, red.) ook over.” Dekker accepteert die straf. ,,Ik lig goed bij de groep, bij de TC en het publiek, dus ik wil heel graag terugkeren. Ik hoor later deze week hoe het verder gaat.”

Band met Meijers

Over zijn band met Meijers wil Dekker, oud-speler van Ajax, AZ en Go Ahead Eagles, kwijt dat dit niet het eerste incident is. ,,De trainer en ik hebben vaker problemen gehad. We hadden in augustus al een flinke discussie en hebben af en toe wat woordenwisselingen gehad. Als ik later dit seizoen hopelijk nog een kans krijg, dan moet er nog wel een goed gesprek gevoerd worden.”