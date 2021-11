Vlammen slaan uit het dak van woning aan de Duifstraat in Ermelo

Explosief onder deurklink van basis­school in Ermelo, muren bekalkt met an­ti-overheids­leu­zen

Bij basisschool de Arendshorst in Ermelo is vanochtend een explosief aangetroffen. De bom was onder een deurklink geplaatst. Ook zijn er anti-overheidsleuzen op de muren gekalkt. Burgemeester Dorine Burmanje reageert geschokt. ,,Je moet er toch niet aan denken wat er was gebeurd als het explosief vandaag niet was gevonden?’’

