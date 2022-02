Vleesbedrijf Polskamp in Ermelo negeerde jarenlang afspraken: productie was hoger dan toegestaan

Poll Woede en onbegrip door harde einddatum Kerkdennen in Ermelo: ‘Mij krijgen ze hier niet weg’

De klok tikt voor Kerkdennen in Ermelo: uiterlijk in 2050 moet het bedrijventerrein zijn omgevormd tot een woonwijk. Linksom of rechtsom moet er op termijn dus een alternatieve plek - of andere oplossing - worden gevonden voor de ondernemers in het gebied. Maar willen zij dat wel? ,,Ik ga de strijd aan.’’

22 februari