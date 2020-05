Vogelspotter Jaap uit Ermelo is speciaal naar Zeeland gereisd om een hele bijzondere arend te zien: ‘Uniek’

,,Dat het beestje hier is, mag je gerust uniek noemen’’, zegt Jaap Denee, die vanuit Ermelo naar Wilhelminadorp is gekomen. ,,Ik meen dat het nog maar de zesde keer is dat hij in ons land is gezien.’’ De steppe-arend broedt volgens hem ten oosten van Kaspische zee en overwintert in Afrika. ,,Het beestje is dus behoorlijk uit koers geraakt.’’