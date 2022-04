Voltallige coalitie staat buitenspel bij formatie Ermelo: ‘Er valt veel dossierkennis en bestuurservaring weg’

ANALYSE Crisis zeurt door in het Ermelo van ‘de rebellen­club’, formateurs gebroeder­lijk aan de slag

Is de Ermelose politiek klaar om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen? Na de coup van een ‘rebellenclub’ vier jaar geleden en de crisis die later volgde, is dat de vraag, nu Sarath Hamstra (CDA) en Henri Luitjes (Eén-Ermelo) een nieuw bestuur proberen te vormen. De kiezer heeft gesproken, maar is daarmee schoon schip gemaakt?

