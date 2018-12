Voorlezers gezocht voor nieuwe opnamestudio CBB in Ermelo

In die studio worden door vrijwilligers boeken en tijdschriften voor blinden en slechtzienden ingelezen. ,,We kunnen best wat extra inlezers gebruiken'', vertelt Jeroen de Wind van CBB.

Ruim tweehonderd inlezers zijn nu bij toerbeurt bezig om in één van de acht studio's teksten in te lezen. In januari komt hier een negende studio bij. ,,Vrijwilligers doen dit in de eerste plaats om hun medemens te helpen, maar velen vinden het ook prettig om een boek in te lezen, ze hebben er echt plezier in.''