Voorrangsplein de beste oplossing voor verbeteren verkeersveiligheid van kruispunt in Ermelo

Ermelose recreatie­gi­gant blijft ook onder Coens leiding groeien: ‘Sluiten stap naar buitenland niet uit’

18 juli Als kleine jongen was Coen van den Broek al bijna dagelijks te vinden op De Driehoek in Ermelo, de camping van zijn opa. Van jongs af aan maakte hij kennis met alle facetten van het familiebedrijf. Nu neemt hij VDB Holiday over van zijn vader Gert. ,,Of we de stap zetten naar het buitenland? Dat sluit ik niet uit.’’