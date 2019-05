Voorwaardelijke werkstraf voor ouders die dochtertje ongeoorloofd weghaalden uit pleegzorg Ermelo

Belgische camping

Drie dagen later werd het meisje bij haar moeder teruggevonden op een camping in het Belgische plaatsje Retie in de buurt van Antwerpen. De vrouw vertelde aanvankelijk dat haar man erbij was toen ze hun dochter meenamen uit Ermelo, maar stelde die verklaring later bij. Dat het ouderlijk gezag haar was afgenomen, boeide de moeder niet. “Ik mag met haar doen wat ik wil”, zei ze twee weken geleden in de rechtszaal, “het is mijn kind. Ik kan haar zien wanneer het mij uitkomt.”