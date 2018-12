Vrijwilligersprijs Ermelo gaat naar Marlina Blokland van VluchtelingenWerk

Slingerbus van de weg geramd in Ermelo; bestuurder onwel

14 december De politie in Ermelo heeft gisteravond een bestelbus van de weg gereden die verschillende stoptekens negeerde. Later bleek dat er geen opzet in het spel was: de bestuurder, een 48-jarige man uit Kootwijkerbroek, was onwel geworden achter het stuur.