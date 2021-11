Vrouw uit Ermelo schrikt zich rot wanneer ze haar groene container wil reinigen: ‘Tas bewoog opeens’

Bewoners­groep Ermelo is halve maatrege­len spuugzat: ‘Verplaats Kerkdennen naar rand van het dorp’

Schrap het nieuwe zwembad en gebruik het geld dat je bespaart voor de verplaatsing van bedrijventerrein Kerkdennen. De bewoners van de Oude Telgterweg in Ermelo zijn de halve maatregelen spuugzat en eisen dat de gemeente voor eens en altijd een einde maakt aan de verkeerschaos in de straat. ,,Hele dorp is gebaat bij verplaatsing Kerkdennen.’’

2 november