Vrouw zwaar gewond bij raadselachtig ongeval met fiets in Ermelo

De vrouw - die op een elektrische fiets reed - werd even na twee uur aangetroffen door een wandelaar en een fietser. Die zagen haar midden op het wegdek liggen en schakelden meteen de hulpdiensten in. Ook lieten ze het autoverkeer op de weg stoppen en omkeren. Hoe lang de vrouw er toen al lag, is niet duidelijk. Niemand heeft het ongeluk zien gebeuren, maar de politie gaat voorlopig uit van een eenzijdig ongeval.

Heli-arts stapt over

Vanwege de ernst van de verwondingen werd meteen een traumahelikopter opgeroepen. De heli-arts is in Nijkerk overgestapt in de ambulance, die vervolgens doorreed naar het ziekenhuis in Utrecht. Over leeftijd en woonplaats van het slachtoffer is op dit moment niets bekend.