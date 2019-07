Vuur komt uit plafond van bakkerij in Ermelo: ‘Je schrikt je het laplazarus’

De schrik zat er vanochtend goed in bij Bakkerij Wegerif aan De Enk in Ermelo. Even na 08.00 uur kwam vuur uit het plafond na brand in een lamp. ,,Je schrikt je het laplazarus", reageert een opgeluchte eigenaar Corné Wegerif.

,,Om 05.00 uur was ik klaar met werken, dus ik lag nog in bed", blikt Wegerif terug. ,,Het geluid op de telefoon stond uit, dus ik miste een eerste oproep van de vestiging in Harderwijk. Direct werd ook mijn vriendin gebeld. Foute boel, dacht ik. Na het horen van de brand ben ik direct naar Ermelo gereden. Ter plaatste stonden veel wagens van politie en ambulance voor de winkel. Wat ik dacht? Dit is ernstig.”

Sloop

Wat blijkt: de transformator van een lamp in de zaak is doorgebrand. Door snel ingrijpen van naastgelegen ondernemers en de brandweer blijft de schade beperkt. Het vuur is snel geblust, roetschade is er niet en de brandgeur valt reuze mee. Het enige spoor van de brand is een gat van zo'n twee vierkante meter in het plafond. ,,Ik zei tegen de brandweer: sloop maar weg wat nodig is om te voorkomen dat de brand uitbreidt", vertelt Wegerif.