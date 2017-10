In een persverklaring geeft Meijsen als reden voor het vertrek uit de tweekoppige fractie 'de moeizame samenwerking binnen het lokale VVD-team'. Voor haar is er 'een onwenselijke en onwerkbare situatie ontstaan, waarin het vertrouwen voor een prettige, effectieve samenwerking ontbreekt', staat in de verklaring.

Onaangenaam verrast

Mede-raadslid Monique van den Broek zegt 'onaangenaam verrast' te zijn. ,,Ik weet echt niet wat er gaande is. Ik heb dit niet zien aankomen.'' Voorzitter Hans van Zetten van de VVD in Ermelo wilde nog niet reageren op het vertrek van de fractievoorzitter.

Meijsen is sinds 2012 actief voor de VVD Ermelo. In juli 2015 werd ze raadslid en vanaf december 2015 is ze fractievoorzitter.

Wisselingen

De VVD heeft de laatste jaren te kampen met allerlei personele wisselingen. In april november 2015 stapte fractievoorzitter Rijk Hammer op omdat - naar zijn zeggen - de samenwerking met raadslid Meijsen niet goed verliep. Hij werd in april 2016 opgevolgd door Monique van den Broek

Eerder al, kort voor de zomer van 2015 had Hugo Weidema de fractie verlaten omdat hij niet wilde samenwerken met Meijsen. Zij was toen in de plaats gekomen van Henk van Bruggen, die vanwege ziekte moest stoppen. Weidema zei dat hij negatieve ervaringen had opgedaan met Meijsen rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Rustig vaarwater

Meijsen stelt in haar persbericht de fractie 'naar rustiger vaarwater' te hebben geleid. Ook Van den Broek meent dat er een eind was gekomen aan de onrustige periode. ,,Net als je denkt dat weer beter gaat gebeurt dit.''

Tijdens de ledenvergadering op 21 september had Meijsen zich overigens al als kandidaat teruggetrokken voor de raadsverkiezingen in maart.

In diezelfde vergadering koos de VVD Herma van der Weide-van 't Hof als lijsttrekker. Ze was eerder voorzitter van het bestuur van de VVD in Ermelo en was tien jaar raadslid in Eemnes. Eerder was Yuri Visser benoemd tot lijsttrekker, maar hij moest zich kort daarna terugtrekken door een sterkt toename van zijn taken als mantelzorger voor een familielid.