Waarom beschoot Ahmet G. zijn vader in een loods vol drugsgrondstoffen in Ermelo?

Celstraf geëist voor aanranding militair met stofzuiger in kazerne Ermelo

7 oktober ,,Een idioot die midden in de nacht met een stofzuiger onder de dekens de testikels van iemand opzuigt. Dit is meer dan treiteren. Dit is aanranding.” Aldus de officier van justitie vanmorgen voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem over de 22-jarige inwoner van Genemuiden in het verdachtenbankje.