Waarom vergadert Ermelo in het geheim over eendenslachter Tomassen Duck-To? ‘Dit is geen achterkamertjespolitiek’

Weer kopzorgen voor Ermelo in hoofdpijn­dos­sier rond eenden­slach­te­rij

De gemeente Ermelo krijgt opnieuw een tik op de vingers voor bestuurlijk-juridisch broddelwerk in een van de hoofdpijndossiers waarmee de gemeente al jaren onder vuur ligt. In een conflict over eendenslachterij Tomassen Duck-To, waarover al vier jaar wordt geprocedeerd, moeten burgemeester en wethouders binnen zes weken een nieuwe beslissing nemen, zegt de rechter. Dat kan grote gevolgen hebben voor de slachterij.

8 april