Waarschuwing zwemmersjeuk Putten, Ermelo, Brummen en Zutphen ingetrokken

Prijswin­nen­de wijnboer uit Ermelo houdt zijn vingers gekruist: 'Er kan nog zoveel misgaan'

12 augustus Gaat 2018 de boeken in als het beste wijnjaar ooit in Nederland? De omstandigheden zijn tot nu toe in elk geval perfect voor een topwijn: mild voorjaar, extreem warme zomer. De Ermelose wijnboer Jan van den Ham, met zijn rode wijn de winnaar van de eerste streekwijnentest van de Stentor in 2016, waakt voor te veel optimisme. ,,Je mag de oogst pas prijzen als-ie binnen is.