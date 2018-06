Water verkoelt hardlopers bij halve marathon van Ermelo

Uitgeput zakte AV PEC 1910 atleet Frank Eikenaar op de grond nadat hij over de finish was gekomen van de achtste halve marathon van Ermelo. Hij had er een lange, eenzame rit op zitten. Zowel in Ermelo als het half jaar daarvoor. Blessures en ziekte zorgden ervoor dat hij even niet zijn ding kon doen; hardlopen. En in Ermelo maakte hij dan eindelijk zijn comeback. “Ik zag en hoorde dat ik echt ver voorop liep maar dan moet je in gevecht met jezelf. Natuurlijk ga je qua lopen niet heel diep maar stiekem was het toch warm en benauwd.''