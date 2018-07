Wéér geen rijbewijs: vrouw uit Ermelo (21) moet vrezen voor celstraf

Te Stroet winnaar Ermelo, Arentsen leider Veluweklas­se­ment

6:29 Rens te Stroet uit Keijenborg is gisteravond winnaar geworden van de Ronde van Ermelo. Hij won het in de sprint van Tom Wijfje. Harderwijker Arjan Arentsen werd derde, maar is wel de nieuwe leider in het Rabobank Veluweklassement.