Weer kopzorgen voor Ermelo in hoofdpijndossier rond eendenslachterij

Chemicus uit rood nest aan zet na zege Één-Ermelo: ‘We zijn nieuw, maar geen beginnelin­gen’

Nooit meer de politiek in, zo bezwoer Henri Luitjes (55) na twaalf jaar in de gemeenteraad van Putten. Maar ja, toen overzag hij ‘de puinhoop’ in zijn nieuwe woonplaats Ermelo en begonnen zijn handen weer te jeuken. Het resultaat: een eclatante overwinning met zijn partij Één-Ermelo én het onmiddellijke besef dat er een grote verantwoording op zijn schouders ligt. ,,We moeten nu onze beloftes waar maken.’’

27 maart