Welke buurjongen vernielt de boel op landgoed Oud Groevenbeek?

Omwonenden sportcom­plex De Zanderij in Ermelo zijn gebrekkige communica­tie zat

6 september De plannen voor het nieuw te bouwen sportcomplex op het terrein van De Zanderij beginnen vaste vormen aan te nemen. Tot ongenoegen van omwonenden, die zich keer op keer voor voldongen feiten geplaatst voelen. Daarom hebben zij zich verenigd in het Bewonerscollectief. Ze maken zich zorgen over de geplande parkeerplaats, maar storen zich bovenal aan de in hun ogen gebrekkige communicatie over het project.