Wethouder houdt vertrouwen in Strand Horst: ‘Over vijf jaar herken je het gebied niet meer terug’

Kakelverse eieren komen bij Jan in Ermelo uit een enorme automaat

3 augustus Hoe krijg je de eieren ook in tijden van corona op een zo veilige mogelijke manier bij de klanten, die bij jou hun eitjes af komen halen? Pluimveebedrijf en Eierhandel Van Malestein vond de oplossing in een eierautomaat waar 6000 eieren in passen. In de eerste dagen vonden al honderden eieren via de allereerste eierautomaat in Ermelo hun weg naar de consument.