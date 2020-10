Wethouder in Ermelo krijgt harde opdracht: draai de enorme prijsstijging van zwembadabonnementen terug

De Paalberg in Ermelo is eerste Koninklij­ke camping van Nederland

17 september Als allereerste camping in Nederland mag De Paalberg in Ermelo zich Hofleverancier noemen. ,,Dat had nogal wat voeten in de aarde”, vertelt directeur Coen van den Broek. ,,Zowel ons bedrijf als onze familie werd volledig binnenstebuiten gekeerd. Nu hopen we natuurlijk dat de koninklijke familie binnenkort bij ons komt kamperen.”