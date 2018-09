Wethouder pleit voor spoortunnel station Ermelo; ProRail is sceptisch

Het is nu al vaak ellenlang wachten bij een van de drie overgangen (Telgterweg, Van Asch van Wijcklaan, Horsterweg) vlak bij het Ermelose station. Ga maar na: elk uur komen er minstens acht passagierstreinen voorbij, plus de incidentele goederen- of werktrein. En dan zijn er ook nog plannen om het treinverkeer op te schroeven, middels extra sprinters, die dan overigens alleen in Nijkerk en Harderwijk stoppen.