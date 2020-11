Wethouders in Ermelo trekken zich kritiek aan: ‘Bel gewoon als je wat hebt’

Psychia­trisch patiënt trapt beveiliger GGZ-instelling in Ermelo: ‘Ik hak al jullie koppen eraf’

30 oktober Een klein kind in een sterk, volwassen lijf. Zo omschreef advocaat Schwartz zijn cliënt Y.G. vandaag in de rechtszaal in Zutphen. De 37-jarige man van een GGZ-instelling in Ermelo trapte een beveiliger in juli tegen de borst. Hij kreeg daarvoor drie dagen cel en een week voorwaardelijk.