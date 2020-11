Wethouders mogen blijven in Ermelo, maar onderste steen moet boven in ‘heikele dossiers’

video Dierenacti­vist heeft spijt van brandstich­ting bij eenden­slach­te­rij Ermelo: ‘Te ver gegaan’

2 november Tegen dierenactivist Peter Janssen is vandaag 30 maanden gevangenisstraf (waarvan 8 voorwaardelijk) geëist vanwege de brandstichting bij eendenslachterij Duck-To Tomassen in Ermelo in mei van dit jaar. Janssen betuigde spijt in de rechtbank.