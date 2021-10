Wie gaat de Veluwse derby winnen? Yasin (VVOG) en Lars (DVS'33) hebben geen extra motivatie nodig

Contant geld pinnen in Ermelo? Een drama, zeggen inwoners: 'Altijd maar de vraag of automaten het doen’

7 oktober Het is een groot drama met de pinautomaten in Ermelo. Dat stellen inwoners. Zij hekelen het feit dat het maar op drie plekken in het Veluwse dorp mogelijk is om briefgeld op te nemen. Slechts één apparaat staat in de buitenlucht en is 24 uur per dag bereikbaar. Volgens Ermeloërs werken de automaten ook nog eens niet altijd. Dat terwijl er in het dorp genoeg mensen zijn die het liefst contant betalen. Hoe kan dit?