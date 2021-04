Wie thuiswerken beu is kan, getest en wel, gezellig vergaderen in Ermelo

Restanten van Duitse radarpost en luchtaf­weer­ge­schut Stellung Hase bij Harderwijk krijgen monumenta­le status: ‘De oorlog had twee kampen, ook de Duitse mag je laten zien’

19 maart De in 2019 opgegraven restanten van een Duitse luchtafweerpost uit de Tweede Wereldoorlog in Harderwijk zijn in de schijnwerpers gezet met informatieborden. Die geven uitleg over het belang van deze Stellung Hase. De radarpost met radiotorens en afweergeschut zocht in de oorlog naar geallieerde bommenwerpers, om die uit de lucht te schieten.