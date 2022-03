Winnaar CDA kan niet om één-Ermelo heen: ‘grote verrassing’ dwingt plek aan formatietafel af

Krijgt Ermelose ‘coup’ een vervolg? ‘Coalitie moet recht doen aan verkie­zings­uit­slag’

Na de laatste raadsverkiezingen voltrok zich in Ermelo een waar politiek drama. Twee dagen na het sluiten van de stembussen, was de nieuwe coalitie al rond. Winnaar CDA werd buitenspel gezet, in het dorp werd schertsend gesproken over een staatsgreep. Gaan de ‘coupplegers’ dit kunstje deze week herhalen? „Doorgaan met huidige coalitie is waarschijnlijk niet realistisch.”

16 maart