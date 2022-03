Winnaar CDA kan niet om ‘grote verrassing’ één-Ermelo heen, die plek aan formatietafel afdwingt

CDA Ermelo leeft op in oppositie: ‘We wáren soms ook arrogant en regentesk’

Sarath Hamstra (34) werd drie jaar geleden slachtoffer van een politieke afrekening. Ondanks een klinkende verkiezingsoverwinning, belandde het CDA Ermelo in de oppositie. De afkeer zat diep, ontdekte lijsttrekker Hamstra. Zijn partij werd ‘arrogant en regentesk bestuur’ verweten en als kersverse leider was hij kop-van-jut. Toch koestert Hamstra, die deze week weer is verkozen tot lijsttrekker, geen wrok. ,,Zo zit ik als mens niet in elkaar.’’

