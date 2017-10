Harly en Guus zijn normaal gesproken niet te vinden op de Veluwe. Maar zaterdag waren de witkopzeearend en witruggier wel even te gast in Ermelo tijdens de herfstmarkt. Valkeniersechtpaar Gerrit en Jannie Zandvoort uit Rijssen laten zien dat het goed mogelijk een roofvogel af te richten, maar waarschuwen het publiek met klem dat het geen huisdieren zijn.

,,Deze zijn allen in gevangenschap geboren, daarom mogen ze ook gebruikt worden in onze shows'' vertelt Zandvoort. De meeste vogels uit zijn show komen niet voor op de Veluwe, behalve de slechtvalk en de kerkuil. Maar de Veluwe is wel de habitat van vele andere roofvogels als de buizerd en de havik.

Overpopulatie, zoals bij wild is volgens Zandvoort zeker mogelijk. ,,Door milieuwetten als het verbod op DDT (een chemische insecticide, JH) zijn de eierschalen weer sterker geworden en kruipen er meer vogels uit het ei. ,,Aangezien de roofvogel niet echt een natuurlijk vijand heeft kan er een overschot komen. De meeste vogels vinden de dood op de snelwegen'' weet hij.

Hapklare prooi

Als de winter zo streng wordt dat de vogels geen voedsel meer kunnen vinden gaan ze op zoek naar andere oorden. ,,Maar ze zullen het eerst in de buurt zoeken. Heel af en toe wordt een hardloper wel eens belaagd, maar de kippen en konijnen bij de hobbyboeren zijn eenvoudige hapklare prooien''. Het advies van Zandvoort is dan ook om pluimvee niet alleen in hokken te houden maar een doek over de kippenrennen te spannen.

Voor de vogels in de show heeft Zandvoort zelf de hapjes meegenomen. Of Harly, de mascotte van voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer, echt honger heeft valt nog te bezien. ,,Gisteravond heeft hij in het stadion gevlogen en laat op de avond nog eten gehad, dus ik hoop dat hij genoeg trek heeft om te vliegen'' vertelt de valkenier.

Ondeugende vogel

Harly doet keurig wat er van hem gevraagd wordt maar een andere vogels is ondeugend en vliegt, onder grote hilariteit, het dak van een winkel in de Stationsstraat op. Gelukkig is ook die dusdanig afgericht dat hij op het fluitsignaal toch het kuiken in de hand van zijn baas komt ophalen. Er wordt niet geaarzeld wanneer de valkenier het toegestroomde publiek vraagt mee te werken in de show. Groot en klein vangt een vogel op of laat er zelfs één op het hoofd landen.

Maar de witruggier Guus boezemt met 94 centimeter van kop tot staart wel ontzag in. ,,Een roofvogel is absoluut geen huisdier. Ze hebben scherpe klauwen en kunnen lelijke wonden slaan'', verzekert Zandvoort.