Witte maskers en rasta-haar: mogelijk verband woningovervallen Ermelo, Hierden en Vierhouten

Maskers en rasta

De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben over de overvallen of overvallers. ,,Ook als u iemand kent die witte maskers heeft of had, met name in combinatie met een rasta-kapsel, kan u het onderzoek mogelijk verder helpen’’, aldus de politie, die er verder op wijst dat zulke maskers zeker rondom carnaval veel worden gebruikt en dat daarom ‘niet zomaar iedereen die over zo’n masker beschikt kan worden aangehouden. Uiteraard wordt er eerst goed onderzoek gedaan om te bekijken of er verdenkingen tegen iemand bestaan’.