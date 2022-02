Woonboerderij in Ermelo brandt volledig uit, politie doet onderzoek naar brandstichting

Omdat de hele woning in brand stond en er geen wateraansluiting aanwezig was, werden ook de collega’s van brandweerkorpsen uit Nunspeet en Putten gealarmeerd.

De woning is uiteindelijk volledig uitgebrand. Met behulp van een kraan is het restant uit elkaar getrokken en geblust. Rond 02.15 uur was de brandweer vertrokken.

Chaletbrand kilometer verderop

Omdat het tevens de tweede brand in korte tijd was in een pand waarbij geen gas-, stroom-, of wateraansluiting meer aanwezig was, is de politie ingeschakeld. Zij doen onderzoek en gaan uit van brandstichting.