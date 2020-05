Zeer bedreigde Europese rivierkreeft vindt onderdak op landgoed tussen Ermelo en Putten

De inheemse rivierkreeft is een uiterst zeldzame diersoort geworden in Nederland. Hij komt nog slechts op één plek in het land voor; op het landgoed Warnsborn bij Arnhem. Op alle andere plekken is de Europese rivierkreeft (Astacus astacus) uitgestorven. Mede door de kreeftenpest die via een exoot, de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, het land is binnengekomen.