Zeeweg Ermelo naar 3,5 meter voor Hardewijkse das

Atletiek­ver­e­ni­ging Harderwijk rouwt om dood trainster bij misdrijf Ermelo

14 september Atletiekvereniging Athlos is in diepe rouw na het overlijden van een geliefd wandeltrainster. De 57-jarige vrouw werd afgelopen woensdag levenloos aangetroffen in een woning in Ermelo. ,,Het is mij volslagen duister hoe dit heeft kunnen gebeuren’’, reageert Athlos-voorzitter Nico Verzijl.