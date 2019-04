Zes inwoners Ermelo krijgen een lintje

Op het gebied van de hulpverlening werkt Van Eijle voor grote organisaties. Dorcas om er maar eens eentje te noemen, waar hij vijf jaar lang directeur was. Daarvoor had hij al zijn sporen verdiend bij stichting De Akker is de Wereld, dat tegenwoordig Open Doors heet. Deze in Ermelo gevestigde organisatie zet zich in voor vervolgde christenen in de hele wereld. Zijn laatste directiefunctie was bij de evangelische organisatie World Vision Nederland waar hij zich stortte op fondsenwerving. Dat werk moest hij in 2018 na een ongeval tijdens een dienstreis opgeven.

Christenunie

Voor de ChristenUnie was Van Eijle twee periodes (1998-2002 en 2010-2017) raadslid in Ermelo en van 2002 tot 2005 was was hij wethouder. Landelijk gezien speelde hij ook een rol. Ten tijde van de fusie tussen RPF en GPV tot ChristenUnie was hij twee jaar lang directeur van het partijbureau, waar hij belangrijke input leverde voor internationaal en Europees beleid. Tegenwoordig is Van Eijle bestuurslid van de Stichting Schapedrift in Ermelo.

De Koninklijke onderscheidingen in Ermelo:

Lid in de orde van Oranje Nassau

Jowan Heres (60) uit Ermelo is voorzitter van de SGP in Ermelo en is al decennia nauw betrokken bij de Gereformeerde Gemeente en basisschool Augustinus. Bij SchuldHulpMaatje, een stichting die mensen met financiële problemen helpt, is hij penningmeester.

Bertus van Santen (85) uit Ermelo keurde jarenlang als KNVB-consul de velden bij de plaatselijke voetbalclubs. Bij DVS’33 ligt zijn hart, net als bij de Oude Kerk en de PCOB. Voor die club zet hij jaarlijks een fietstocht uit. Voor de boeldag van de kerk leverde hij altijd houten poppenhuizen en boerderijen.

Evert Renden uit Ermelo is eigenaar van een administratiekantoor. Voor voetbalclub FC Horst bekleedde in 32 jaar tijd zo’n beetje alle functies, waaronder het voorzitterschap. Ook organiseert hij muziek-quizzen in zijn dorp en collecteert hij voor het longfonds.

Henk Bakker (66) uit Horst toont veel inzet voor zijn dorp. De architect is betrokken bij de basisschool, mede-organisator van het jaarlijkse oogstfeest en was grondlegger van de huidige Buurtvereniging Horst & Telgt. Vanaf 2004 was hij bestuurslid bij de Vereniging Ons Huis dat het buurthuis beheert.