Zetelzoekers | Eppo Bruins (CU) uit Ermelo: ‘Normaal leven is heerlijk, maar ben nog niet klaar in Den Haag’

Chocolade­ma­ker KRAK opent proeverij in fabriek in Ermelo en wint prijzen

25 februari Twee repen van chocoladefabrikant KRAK uit Ermelo zijn in de prijzen gevallen op de internationale chocoladekeuring Academy of Chocolate. Eigenaar Mark Schimmel gaat binnenkort zijn winnende chocolades presenteren op proeverijen in zijn fabriek aan de Julianalaan.